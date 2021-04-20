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華為、小米進軍汽車行業 格力董明珠：不盲目跟風
對於華為、小米進軍汽車行業，格力電器董事長兼總裁董明珠表示不盲目跟風，但她也認為，新能源是未來的發展方向。
央視財經報導，近期大宗商品價格波動，導致家電掀起漲價潮，董明珠對此表示，格力不漲價是讓消費者有更大的空間，格力會根據市場的情況，同時也會兼顧經銷商和消費者共同的利益，讓消費者儘快地在這個時間段把產品買回去。
關於格力的接班人問題，董明珠表示，能不能成為接班人不是她說了算，她曾經對幾個人是抱有希望的，但是權力一旦釋放之後，第一是自己沒有掌控能力，第二是沒有那種精神，第三是有權力了以後，把權力做成自己的平台，這對企業來說是非常嚴峻的考驗。
對於大陸官方對互聯網的強監管，她表示，如果互聯網沒有受監督，就可能濫竽充數，惡意競爭；如果一個製造業的產品，在互聯網這樣的壓榨之下長期沒有利潤，企業只有死路一條。現在的嚴打、嚴管是對的。沒有規矩，不成方圓。
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