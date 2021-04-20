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反壟斷 五礦發展與阿里合營遭查涉經營者集中

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
五礦發展與阿里巴巴的合營公司遭大陸市監總局立案調查。(路透社資料圖片)
五礦發展與阿里巴巴的合營公司遭大陸市監總局立案調查。(路透社資料圖片)

五礦發展表示，與阿里巴巴合營公司遭大陸國家市場監督管理總局立案調查，因涉嫌實施經營者集中。

據香港信報財經網，也是上市公司的五礦發展指出，近日收到市監總局的《涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書》，因該公司與阿里巴巴設立合營企業龍騰數科技術，即前稱的五礦電子商務，相關交易涉嫌構成違法實施經營者集中，市場監管總局決定予以立案調查。

五礦發展公司稱，將按照《立案調查通知》的要求，主動積極配合市場監管總局的調查工作。

五礦發展公告披露，五礦發展於2012年5月成立全資子公司五礦電子商務；2015年11月，杭州阿里創業投資增資入股五礦電商，增資後五礦電商系五礦發展與阿里創投、北京海立雲垂投資管理中心，共同出資設立的合營企業，各方持股比例分別為46%、44%、10%。2019年12月，阿里創投將其持有的五礦電商44%股權轉讓給易大宗(北京)供應鏈管理。

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