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有價無猴！各國爭相研發疫苗 實驗猴身價升四倍

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸養殖人員檢查用於出口的實驗猴。（新華社）
大陸養殖人員檢查用於出口的實驗猴。（新華社）

新冠病毒肆虐全球，各國關於疫苗研發和上市的競爭一觸即發，令人意外的是，活潑靈動的小猴子成了這場戰役中最搶手的資源。大陸媒體報導，實驗猴身價從2016年每隻1.5萬元（人民幣，下同）飆升到現在的6.2萬元。

據星島網，「沒有餘量，都賣完了。」這是江蘇兆生源生物技術公司董事長張文在一小時內接到的第二通「買動物」的陌生電話。從去年起，一些原本沒有生意往來的朋友也開始找他「買猴子」用來做實驗，老客戶們更早在上年就簽好了下一年的訂單。

以猴子為代表的非人靈長類實驗動物是生命科學研究的主要實驗對象。《中國新聞周刊》引述中國實驗靈長類養殖開發協會秘書長張玉超說，目前大陸兩種主要實驗猴存欄24萬多隻，除幼猴、種猴外，實際商品猴存欄約10萬隻，如果再去除被海外預訂、包銷的，年齡太小的或「更年期」猴，大陸存量僅有約3萬隻。

在供應緊張下，實驗猴身價從2016年下半年的每隻1.5萬元，飆升到了現在的6.2萬元。中國實驗靈長類養殖開發協會書記趙勝利形容，目前的「局面就是一猴難求，更準確地說，是有價無猴」。

猴子 人民幣 疫苗

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