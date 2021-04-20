陸工信部：大陸建成全球最大5G網路、近80萬個基地台

大陸工信部副部長劉烈宏在在周一（19日）大陸國務院政策例行記者會上透露，自「十三五」以來，大陸已建成全球最大規模的資訊通訊網路，速率在全球139個國家和地區中排名第4位。

據香港01報導 ，在5G網路方面，大陸已初步建成全球最大規模的5G移動網路。

劉烈宏指出，大陸的光纖寬頻用戶佔比從2015年底的56%提升至94%，行政村接通光纖及4G比例均超過99%。在5G網路建設方面，截至2021年2月底，大陸累計建成79.2萬個5G基地台，5G手機終端連接數已達2.6億部。預計下半年，5G手機出貨量占比達到80%左右。

劉烈宏提到，近年來大陸推出一系列舉措，網路資費水平大幅降低。5年來，企業寬頻和專線單位頻寬平均資費降幅超過70%，各項降費舉措年均惠及用戶逾10億人次，累計讓利超過7000億元人民幣。2020年下半年以來，隨著5G建設發展進程加速，移動網路單位流量平均資費又下降10%以上。根據全球移動通訊系統協會監測，中國移動通信用戶月均支出遠低於全球平均水平。

劉烈宏表示，目前基礎電訊企業已面向中小企業開展企業寬頻提速惠企活動，面向農村脫貧戶推出5折基礎通訊服務資費折扣，面向老年人推出專屬優惠等。大陸工信部將進一步督促基礎電訊企業部署落實，推出更加有針對性、差異化、符合特定需求的專屬資費方案或降費舉措，並將規範電信資費營銷行為，嚴查「強推5G套餐」、「新老用戶不同權」等行為。