Tesla收跌3.4% 馬斯克稱事故車輛自駕未開啟

周一特斯拉（美：TSLA）一度跌破700美元，收挫3.4%，報714.63美元。新浪科技報導，特斯拉CEO馬斯克稱，事故車輛沒有購買完全自動駕駛軟體，事故發生時，自動駕駛並未開啟。特斯拉盤後漲1.5%。

2021上海車展周一開幕。特斯拉展台上，一女車主身穿「剎車失靈」的白色T恤，站在特斯拉展車車頂上高聲「維權」，引起側目，後被工作人員帶離現場。

據新浪微博消息：由於現場秩序混亂，特斯拉展台暫時封閉。今年以來，特斯拉Model3多位車主因剎車失靈在公開場合維權，車輛安全問題受到質疑。

大陸市場監管總局等五部門早於今年2月初，就異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題共同約談了特斯拉，要求其嚴格遵守大陸法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

對此，特斯拉公關回應稱，具體情況警方應在調查。該車主身穿白色紅字T恤，紅字為「剎車失靈」，下面是特斯拉logo。現場影片顯示，至少有兩位身穿這款白色維權T恤的車主。

上海車展女子站特斯拉車頂維權被抬走，警方表示已帶回調查。女子的抗議，引發現場騷動，而車展也立即拉開五十米的封鎖線，

另據大陸官方統計，去年被投訴的汽車廠中，特斯拉是最少的一家，只有0.7%。

另據中新社，20日，上海警方發布通報稱，女子張某因消費糾紛，到車展現場表達不滿，造成車輛一定程度受損。張某因擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。

19日晚間，特斯拉官方微博也再次回應上海車展上關於特斯拉產品安全問題的疑問和關注。稱如果是特斯拉產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底，該賠的賠、該罰的罰，「對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度」。