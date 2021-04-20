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陸證監會：有手段防外資大進大出
大陸中國證監會副主席方星海在博鰲亞洲論壇表示，面對國際金融形勢變化，高度重視外資會否在中國市場大進大出，影響股市穩定，強調會做好防範工作，特別關注對沖基金等投資者，會繼續與境外投資者及監管部門溝通，並與香港證監會保持恒常溝通。
方星海指出，目前滬深港通機制下規定，如果有外資帳戶導致股市大幅波動，可以暫停有關投資者的交易，強調有手段防止外資大進大出，以免市場不穩，有信心在開放過程中維護好資本市場穩定。
他續稱，自從A股納入富時等多個國際指數後，股市運作比以往平穩得多，主要是外資在中國股市的定價影響力增強，至3月底止，外資在A股的比例已提升至5%，相信隨着中國股市在國際指數的納入因子提升，將進一步吸引外資流入。
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