談台灣問題 陸前駐美大使：盼美尊重大陸核心利益

針對如何看待拜登政府近來在台灣問題上的態度？大陸前駐美大使周文重今在博鰲亞洲論壇上表示，美國應要尊重中國大陸的核心利益，台灣問題就是大陸的核心利益，大陸畫了紅線，盼拜登政府能吸取過去政府在這方面中存在的問題，避免重新落入這一陷阱。

周文重指出，中美關係「正常化」多年，除了川普政府外，雙方都很注意避免中美關係當中爆炸性危險問題，比如台灣問題。

周文重說，大陸一直期待美方能夠認真按照中美三個聯合公報原則處理台灣問題，但之後美方又通過「台灣關係法」。美國國會近年來先後通過相當數量的涉台法案，根據法案美國售台武器的數量，在川普時期近200億（美元，下同），今年可能又要達到50多億元。在中共與美國建交後，美國售台武器大概要超過700億。與此同時，美國軍艦穿過台海次數也在增加。

他認為，如果要實現合作共贏為核心的新型國際關係，「這一個我認為是關係到世界的未來，也關係到中美關係未來。」他也強調，中美之間有一個很好的機會是疫苗合作，不應搞疫苗民族主義。