女子上海車展「維權」 跳上Tesla車頂大喊剎車失靈

2021上海國際車展19日開幕，卻發生戲劇性一幕，一名身穿印有「剎車失靈」字樣T恤的女子，突然在特斯拉（Tesla）展台，站上一輛特斯拉展車頂部，並大喊「剎車失靈」，引來民眾圍觀拍照，隨後被抬離現場。事件在內地網絡引起熱議。

香港經濟日報報導，在上海國際車展特斯拉展台上，一名身穿「剎車失靈」字樣T恤的女子站上一輛特斯拉展車頂部，大喊「剎車失靈」，甚至有砸車動作，引來大批民眾圍觀及拍照，有現場保安上前試圖以雨傘遮擋圍觀者視線，卻遭女子搶走、撕爛。

事件持續約3分鐘，之後該女子因行為過於激動，被保安帶走，展方也在特斯拉展臺圍起警戒線，並部署10數名保安維持現場秩序。

北京日報報導，19日下午特斯拉官方回應，關於在車展現場發生的車主非理性行為，瞭解到當事人為先前2月發生的河南安陽超速違章事故車主，據瞭解該車主透過非常規方式獲取證件進入展館，在展台周圍進行直播，露出定制維權T恤，登上車頂大喊。

工作人員在注意到該行為後多次言語勸解，但車主並未停止非理性行為，在與展會主辦方協商後，考慮到該行為嚴重影響公共秩序，主辦方協調公安執法人員勸離車主。

特斯拉表示，先前該車主曾因超速違章發生碰撞事故，以產品品質為由堅持要求退車，近兩月以來，公司始終保持與車主積極協商，表示願意協助完成維修和保險理賠事宜，同時提出多種解決方案，但遭到車主強烈拒絕，且不接受任何形式的第三方檢測。

特斯拉指出，未來還將繼續緊密溝通，幫助車主儘快恢復正常用車生活。