陸AI企業 全球第二多

中國信息通信研究院19日在首屆濟南人工智能創新應用先導區高端峰會上發布「2020年全球人工智能產業地圖」。「產業地圖」顯示，中國大陸AI企業數量全球排名第二，目前中美兩國在全球人工智能領域保持絕對競爭優勢。

中新社報導，中國信息通信研究院副院長魏亮在現場表示，2020年，美國人工智能企業占全球總數38.3％，中國大陸緊隨其後，占24.66％。中美兩國AI企業數量據全球半數以上，保持絕對競爭優勢。美、中、英、加等名列前10名國的AI企業數量排名，連續四年無明顯變化。儘管俄羅斯2020年AI產業迎來熱潮，但對AI產業整體格局未產生決定性影響。

魏亮表示，中國大陸人工智能先導區、試驗區帶動作用顯著。中國大陸地方政府在體制、政策法規等方面先行先試，形成促進人工智能與經濟社會深度融合的新路徑。其中，北京AI企業數量占中國大陸30%以上。上海、深圳、濟南、青島、成都等城市，成為區域內人工智能企業聚集、創新活躍的城市。

「產業地圖」顯示，2020年，在疫情防控和生產恢復等方面，人工智能技術發揮了重要作用，資本市場對人工智能的熱度升溫，全球的AI投資金額基本止跌，中國大陸國內AI投資金額也轉降為升。

全球人工智能產業規模達到1565億美元，同比增長12.3%，但由疫情影響，增速低2019年。中國人工智能產業規模為434億美元，同比增長13.75%，超過全球增速。

人工智能與垂直行業技術深度交融，集成多軟件技術融合成趨勢。據魏亮表示，「產業地圖」建議，中國大陸應以核心技術突破與應用創新並重，加大AI基礎能力建設、人工智能基礎科研持續投入，打造區域應用，建立連通企業、高等院校、研究院等AI創新生態。