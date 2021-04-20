廣州期貨交易所 揭牌

據中國證監會微信公眾號4月19日消息，當日廣州期貨交易所舉行揭牌儀式。

香港中通社報導，2019年2月18日印發的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，明確提出支持廣州建設綠色金融改革創新試驗區，研究設立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所。今年1月22日，經大陸國務院同意，中國證監會正式批准設立廣州期貨交易所。

廣州期貨交易所是中國大陸第五家期貨交易所。設立廣州期貨交易所是健全多層次資本市場體系、服務粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的重要舉措。另四家運營中的期貨交易所分別為上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所。

廣州期貨交易所產品和財務組牽頭人許競在一場峰會上表示，「十四五」規劃期間，廣州期貨交易所將著重在服務綠色發展方向布局，研究碳排放權、電力、綠色發展相關商品等期貨品種和相關服務，以市場化的機制促進綠色低碳經濟體系的建設。此外，還在開展大宗商品和商品指數類品種的研究，力爭盡快上市首個品種。