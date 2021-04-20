聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州期貨交易所 揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據中國證監會微信公眾號4月19日消息，當日廣州期貨交易所舉行揭牌儀式。

香港中通社報導，2019年2月18日印發的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，明確提出支持廣州建設綠色金融改革創新試驗區，研究設立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所。今年1月22日，經大陸國務院同意，中國證監會正式批准設立廣州期貨交易所。

廣州期貨交易所是中國大陸第五家期貨交易所。設立廣州期貨交易所是健全多層次資本市場體系、服務粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的重要舉措。另四家運營中的期貨交易所分別為上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所。

廣州期貨交易所產品和財務組牽頭人許競在一場峰會上表示，「十四五」規劃期間，廣州期貨交易所將著重在服務綠色發展方向布局，研究碳排放權、電力、綠色發展相關商品等期貨品種和相關服務，以市場化的機制促進綠色低碳經濟體系的建設。此外，還在開展大宗商品和商品指數類品種的研究，力爭盡快上市首個品種。

碳排放 公眾號 微信

延伸閱讀

大陸電影工業智庫 廣州掛牌成立

大灣區機場共享貨運中心 啟動

第129屆廣交會 9萬商品雲展示

廣州商業地產市場 3月整體成交活躍

相關新聞

RCEP融合CPTPP 關鍵在美國

大陸簽署區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）後，下一步將是推動ＲＣＥＰ與跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）的融合，大陸前...

攜程在港掛牌首日 開盤漲4.9%

大陸線上旅遊平台攜程集團19日在港首日掛牌，開盤港幣281元，較發行價港幣268元，漲4.9%。攜程市值突破港幣1,70...

千家車企與會 上海車展刷臉入場

以「擁抱變化」為主題的第十九屆上海國際汽車工業展覽會，19日在上海正式啟動。2021上海車展共吸引了全球1000家企業積...

廣東外貿 今年首季同比增逾3成

大陸海關總署廣東分署19日披露，今年一季度，廣東外貿進出口實現強勢增長。一季度，廣東省外貿進出口1.83兆元（人民幣，下...

廣州期貨交易所 揭牌

據中國證監會微信公眾號4月19日消息，當日廣州期貨交易所舉行揭牌儀式。

陸AI企業 全球第二多

中國信息通信研究院19日在首屆濟南人工智能創新應用先導區高端峰會上發布「2020年全球人工智能產業地圖」。「產業地圖」顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。