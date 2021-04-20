廣東外貿 今年首季同比增逾3成

大陸海關總署廣東分署19日披露，今年一季度，廣東外貿進出口實現強勢增長。一季度，廣東省外貿進出口1.83兆元（人民幣，下同），比去年同期增長33.4%，占同期中國大陸進出口總值的21.6%。

中新社報導，今年一季度，廣東外貿進出口規模創歷史新高。其中，出口1.12兆元，同比增長41.6%；進口0.7兆元，同比增長22.2%。

與主要貿易夥伴進出口保持增長。一季度，東協國家、香港、歐盟、美國、台灣是廣東前五大貿易夥伴，外貿額分別同比增長28.4%、31.4%、40.9%、62.5%、33.1%。

從出口產品類別上看，一季度，廣東出口家電、計算機、手機等分別同比增長57.9%、45.9%、18.3%。勞動密集型產品出口1849.1億元，同比增長41.1%。

另據黃埔海關19日披露，2021年一季度廣東東莞市外貿進出口雙位數增長，進出口總值3216億元，同比增長28.6%。

東莞素有「世界工廠」之稱，外貿企業眾多。去年以來新冠肺炎疫情肆虐，一些外貿企業受疫情影響明顯。據黃埔海關數據顯示，2021年一季度，東莞市進出口總值3216億元，同比增長28.6%。

大陸海關表示，廣東外貿快速增長最根本的還是國際需求有所回暖和廣東外貿產業強大供給能力共同作用的結果。廣東海關分析，當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部環境不穩定不確定因素增多，特別是隨著防疫物資出口等拉動作用會有所減弱，二季度廣東外貿依然面臨較大挑戰。