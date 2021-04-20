攜程在港掛牌首日 開盤漲4.9%

大陸線上旅遊平台攜程集團19日在港首日掛牌，開盤港幣281元，較發行價港幣268元，漲4.9%。攜程市值突破港幣1,700億元，也成為繼百度、B站（嗶哩嗶哩）之後，今年又一家在香港上市的中概股。

騰訊網報導，攜程聯合創始人、董事長梁建章在上市儀式致詞說，今年是特別有挑戰的一年，相信疫情很快過去，旅遊業一定會更加繁榮，對旅遊業絲毫沒有動搖，因為公司專注是來自於對行業的熱愛。

中新社報導，攜程集團首席執行官孫潔表示，在港股上市擴展了攜程在亞洲市場的布局，這對公司未來5-10年的發展會有促進作用。本次募集資金的主要用途會用來加強一站式服務業務，提升用戶體驗；投資技術，鞏固攜程在產品和服務上的市場地位，提高運營效率。

攜程自1999年成立，由梁建章、季琦等人在上海聯合創辦，是一家提供住宿預訂、交通票務、套餐旅遊和公司旅遊管理的服務提供商。逐步由一個攜程品牌，發展為多品牌矩陣集團。其麾下攜程和去哪兒各自在大陸市場占領主導地位。2003年12月10日，攜程登陸美國那斯達克，成為大陸OTA（在線旅遊）第一股。

華鑫證券私募基金研究中心總經理傅子恒受訪表示，中概股回歸或將成為一個潮流。隨著大陸國內經濟和市場吸引力不斷增強，市場監管規度也不斷提升，中概股回歸可以給大陸國內投資者帶來更多更好的投資機會。

傅子恒指出，在面臨外部不確定性的背景下，對符合規範條件的中概股公司而言，二次上市對企業沒有太多新增成本，因此選擇回歸是一個有利的方案。同時，部分中概股回歸也可以成為溝通大陸國內市場與國外市場的橋梁。

德勤中國華南區主管歐振興日前也表示，中概股回流香港的趨勢將會持續，預計2021年將有超過10檔中概股在港二次上市，集資逾1000億港元。

中概股回歸，對香港市場有何意義？中金公司研究報告表示，從整體香港市場的角度，大批高質量中概股的回歸加速，將進一步加強和鞏固香港市場與中國大陸「新經濟橋頭堡」的轉型。