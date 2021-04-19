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大陸首季GDP增長達18.3% IMF前副總裁：數據幻影
大陸一季度的GDP增長達到18.3%，這是否意味大陸經濟已實現全面復甦？清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民指出，今年看宏觀數據須小心虛擬現象，因為去年的基數太低，這個數字不能反映真實情況，他稱之為2021年的數據幻影。
朱民在博鰲亞洲論壇上的媒體見面會上指出，18.3%的增長是一個很強的反彈，雖然是好事，但這個數字並不能真實反映以後三、四季度，認為應要以今年的第一季度比去年第四季的增長，數字為0.6%，這代表經濟在復甦。2021年的數據幻影來自於比較的基數為何。
至於大陸提出將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，對於碳中和是否會給大陸經濟增長帶來短期陣痛效應？朱民強調，大陸的碳排放量超過100億噸，這占全球碳排20%多，要在30年內把這個大規模壓縮下來，變換劇烈的程度可想而知。
朱民說，歐洲國家在做碳中和時，人均GDP在3萬至4萬美金左右，是個高發展收入國家，經濟特徵呈現服務業占整體比重70%，工業消耗能源部分比較小；經濟成長速度在2%至2.5%，已經是低增長了。
朱民表示，大陸面臨的情況完全不同，人均收入為一萬美元，還要發展；服務業占GDP的54%，對能源消耗的係數高於歐洲等發達國家，因此大陸的結構壓力是巨大的。
朱民認為，大陸將因此經歷能源結構變化，發生能源革命，在根本上重造中國大陸經濟的巨大變化，由此也改變每個人的生活方式。有三個領域是能源用最多的，包含工業、交通與建築，這三個領域都會產生新技術，這不僅僅只是一個碳排放，也不僅僅只是個綠色，會根本重建大陸經濟。
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