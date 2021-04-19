路透：螞蟻集團正尋找 讓馬雲出售持股的方式

（德國之聲中文網）一位熟悉中國監管機關的消息人士和兩位與螞蟻集團關係密切的人士向路透社透露，螞蟻集團正在找尋讓其創辦人馬雲出售集團股份並放棄控制權的方案。近日，中國監管機構在與螞蟻集團的會議當中暗示，稱此舉可能有助於集團通過北京的業務審查。

路透社首次報導了最新一輪會議的細節，也討論馬雲未來在螞蟻集團的控制權。《華爾街日報》先前報導稱，馬雲曾在11月與監管機構的一次會議中提出，要將螞蟻的部分股權移交給中國政府。

據路透社引述消息人士的說法，中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會官員在1月至3月之間與馬雲和螞蟻集團分別進行了會談，會上討論了這位富豪退出公司的可能性。

螞蟻集團則否認曾經考慮出售馬雲的股權。螞蟻的發言人在一份聲明中表示：「我們從未與任何人討論過出脫馬雲先生在螞蟻集團的股份。」路透社無法確定螞蟻和馬雲是否會選擇進行股權出售。

其中一位與螞蟻有關係的消息人士表示，該公司希望馬雲所持價值數十億美元的股份能夠出售給螞蟻或其關聯公司阿裡巴巴集團的現有投資者，而不去涉及其他外部實體。

不過，第二位同樣與螞蟻有關係的消息人士表示，在與監管機構進行討論時，馬雲被告知他將不被允許向任何與他關係密切的實體或個人出售股權，而是必須完全退出。該消息人士稱，另一個選擇是，將他的股份轉讓給一家與國家有關聯的中國投資者。

兩位了解該公司思路的消息人士皆表示，任何舉動都需要得到中國政府的批准。從過去幾個月討論發展的時間表來看，這三位消息人士提供的說法都是一致的。

此外，在公司方面，一位消息人士稱，馬雲在中國春節前不止一次與監管機構會面。而第二位消息人士稱，螞蟻集團大約在幾個月前開始為馬雲可能的退場機制制定方案。

熟悉監管機構的消息人士稱，螞蟻集團在3月中旬之前的一次會議上曾告訴官員說，螞蟻正在研究相關方案。該消息人士對螞蟻與官員之間的對話有直接了解，而其中一位與螞蟻有關的消息人士已經被告知馬雲與監管機構的互動以及螞蟻的計劃。另一位消息人士也直接了解螞蟻針對這些方案的討論情況。由於情況敏感，他們向路透社要求匿名。

螞蟻的發言人沒有提供馬雲的任何評論，阿裡巴巴將路透社的問題轉給了螞蟻，而馬雲辦公室也未回覆路透社通過螞蟻提出的置評請求。中國國務院新聞辦公室丶中國人民銀行和中國銀行保險監督管理委員會，也都沒有回覆路透社的置評請求。

在螞蟻的整改和中國政府對科技行業加大監管之際迎來了這場高賭注的討論，這一整改是馬雲在去年10月發表講話公開批評監管機構後啟動的。

兩位與螞蟻親近的消息人士都說，馬雲的退出可能有助為螞蟻重啟上市計劃清除障礙。該上市計劃在馬雲的演講後就停滯不前。

螞蟻原本將在這個本來會是全球最大的首次公開募股（IPO）中籌集約370億美元資金，但在馬雲於去年11月2日與監管機構會面後隔天，這個計劃就被打亂了。

安本標准投資管理公司（Aberdeen Standard Investments）全球股票主管克魯（Devan Kaloo）表示：「事實上，馬雲的卸任可能有助於公司股價的重新評級，因為他消除了不確定性，並解除了中國政府與公司之間的問題其實是針對個人的這樣的觀念。」克魯說，他不認為馬雲脫手螞蟻股份有多大問題，有一個強大且成熟的專業管理團隊已經負責營運各集團公司一段時間。

"自視甚高"

路透社指，去年底以來，北京發動了一系列調查和新規範，不僅束縛了馬雲帝國，也席卷了中國科技界，包括其他同樣備受矚目的億萬富翁企業家。

56歲的馬雲作為阿裡巴巴的創始人丶又曾在中國備受崇敬，其後果尤其嚴重。這位富豪有接近三個月的時間徹底退出公眾視線，他在1月份短暫露面後繼續保持低調。

中國反壟斷監管機構在4月10日對阿裡巴巴處以創下紀錄的27.5億美元罰款，此前的反壟斷調查指出，阿裡巴巴多年來一直濫用其在市場的支配地位。

幾天後，螞蟻集團被中國人民銀行要求成為一家金融控股公司，並將其納入銀行業規則的範圍。螞蟻迄今一直設法避免這些規則，使其能迅速增長。

東方資本研究（Orient Capital Research）董事總經理克利爾（​Andrew Collier）說：「中國還是喜歡把自己的科技公司宣傳成全球領先者，只要這些公司不要太自視甚高。」

控制股權

即便馬雲此前已從公司職位退下來，他仍保留了對螞蟻的實際控制權，也對阿裡巴巴有重大影響。馬雲只持有螞蟻10%的股份，但根據螞蟻的首次公開募股（IPO）招股書，馬雲通過相關實體控制該公司。

招股書顯示，作為馬雲投資工具的杭州雲博（Hangzhou Yunbo）控制著另外兩家實體，這兩家實體合計擁有50.5%的螞蟻股份。招股書還顯示，馬雲持有杭州雲博34%的股權，雲博可以決定所有與螞蟻有關的事項，並行使三家實體的合並投票權。

其中一位與螞蟻有聯系的消息人士表示，為退出螞蟻，馬雲「很有可能」會出售其在雲博的股權，最終讓這家金融科技巨頭能更接近完成改制以及恢復上市的計畫。

路透社沒有聯系到雲博置評。螞蟻亦沒有代表雲博提供評論。

（路透社丶《華爾街日報》等）

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