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渣打：人民幣進入調整期 年底估見6.58元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
渣打銀行上調美元對人民幣匯價的預測，今年底由6.45元上調至6.58元。百度圖庫
渣打銀行上調美元對人民幣匯價的預測，今年底由6.45元上調至6.58元。百度圖庫

渣打銀行今（19）日發表報告，在美國國債孳息率和美元企穩後，美元對人民幣將進入調整期；該行又上調美元對人民幣匯價的預測，今年底由6.45元調整至6.58元。

信報財經報導，該行調整美元對人民幣預測，把今年第2季底的預測由6.3元上調至6.5元，第3季底的由6.4元上調至6.6元。

渣打縮減人民幣升值預期，反映出美國經濟復甦超乎預期的強勁、資本流入放緩、大陸積極放鬆資金外流，以及更複雜的地緣政治環境。

渣打認為，人民幣的貨幣基本面短期內將保持強勁，但優勢將收窄。大陸在第1季經濟增長低於預期後，由於政策持續支持及更好的外部需求，大陸經濟有望在第2季獲得增長動力。而由於房價加速上漲，槓桿問題仍存在，貨幣政策可能會進一步正常化。

至於人民幣兌美元的利率差異可能會趨穩定，大陸的經常帳盈餘可能保持強勁。而創紀錄的外幣存款也表明，在可預見的未來，美元對人民幣的上漲空間有限。該行預計，美元對人民幣短期內將保持區間波動，第2季交易區間大致在6.45元至6.6元之間。

人民幣 渣打銀行

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