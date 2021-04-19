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博鰲亞洲論壇 董明珠：格力比小米更早造車

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／博鰲即時報導
本屆博鰲亞洲論壇於18日至21日在海南博鰲舉行。記者呂佳蓉／攝影
本屆博鰲亞洲論壇於18日至21日在海南博鰲舉行。記者呂佳蓉／攝影

格力電器董事長董明珠今在博鰲亞洲論壇上表示，「格力比小米更早造車」，不過她沒有談更多造車細節。據公開資料顯示，格力此前曾投資新能源車企珠海銀隆。

據騰訊財經報導，董明珠回應陸媒造車與晶片短缺等問題。對於小米等眾多科技公司紛紛下場造新能源汽車，董明珠作上述表示。她還提到關於晶片短缺的問題，指出晶片短缺對格力的生產有一定影響，不過目前部會造成停產問題。

董明珠也在「工業互聯網與數位化轉型」主題論壇上談及直播帶貨的心得。她表示，過去的管道是傳統線下專賣店，但是現在直播已經成為趨勢。

董明珠說，「很多人問我直播帶貨累不累，我其實一點都不累，直播是一種幸福、一種收穫，我們一場直播能做到一百多個億，所以我去年做了幾十場直播。去年格力面對無數困難和挑戰，有時候困難像一座山一樣在你面前，但你也需要想辦法繞過去。」

直播 董明珠 格力電器

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