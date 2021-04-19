快訊

丁怡銘回鍋行政院享高薪 「皇家傳承牛肉麵」說話了

40萬放7年變100萬！小資女「無腦操作」：要的是每年的現金股利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為旗艦店明起賣車 首輛是這款

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
華為旗艦店將開始賣車，首款車為賽力斯華為智選SF5，高性能電驅轎跑SUV。百度圖庫
華為旗艦店將開始賣車，首款車為賽力斯華為智選SF5，高性能電驅轎跑SUV。百度圖庫

從聲明不造車到推出首款自動駕駛新能源車，再到賣車，華為以迅雷不及掩耳之勢快攻汽車領域。華為員工透露，明（20）日起，華為旗艦店將開始賣車，且華為消費者業務CEO余承東今（19）將主持一場有關華為賣車的神秘會議。

證券時報報導，從影片中清晰可見一輛車，另外配文顯示「4月20日，華為旗艦店歡迎新夥伴，上海、深圳、成都」。隨後，華為旗艦店賣車的首款車型也曝光，首款車為賽力斯華為智選SF5，高性能電驅轎跑SUV。

有消息爆料稱，華為將於4月20日在華為上海全球旗艦店召開召開記者會，余承東將在發布會亮相。這或許將被稱為「華為史上重量級的記者會」，記者會將同時在線上進行直播。

今日早上，市場就有消息顯示，華為智選將與小康股份達成正式合作，在其渠道售賣小康股份旗下新能源品牌賽力斯。而在今年3月9日，華為終端有限公司就與重慶小康工業集團股份有限公司在深圳舉行合作備忘錄簽訂儀式，雙方就新能源汽車領域的合作探討。

受此消息影響，華為電動車概念股今日開盤暴漲，北汽藍谷、小康股份、長安汽車、東風汽車、路暢科技等超過十檔漲停。

4月18日，華為發布汽車智慧解決方案後，華為智慧汽車解決方案 BU 總裁王軍回答媒體問題時曾表示，「不排除會在華為的店裡面賣車」。

記者會 上海 余承東

延伸閱讀

榮耀品牌首款螢幕可凹折手機Magic X 將採用維信諾提供面板零件

美日砸錢拚6G 聯手抗中

華為慘劇將重演？ 美鷹派籲限制出售芯片設計工具給中國

孟晚舟引渡案 港高院准查閱滙豐部分文件

相關新聞

百度將向100萬輛汽車供應自駕系統

大陸科技業巨頭百度的資深副總裁李震宇今（19）日預計，未來三到五年公司將向100萬輛汽車提供其阿波羅（Apollo）自動...

華為旗艦店明起賣車 首輛是這款

從聲明不造車到推出首款自動駕駛新能源車，再到賣車，華為以迅雷不及掩耳之勢快攻汽車領域。華為員工透露，明（20）日起，華為...

吳曉球：沒有居民收入提高 大陸經濟增長是乏力的

大陸推出「十四五」規劃強調內循環，中國資本市場研究院院長吳曉球今日指出，大陸居民收入水平要提高，沒有居民收入水平提高，大...

海南大力建設自貿港 陸學者：香港要有危機感

針對大陸加大力度發展海南自貿區，中國資本市場研究院院長吳曉球今表示，香港要有危機感與競爭意識，不能只等著北京給政策，也不...

香港財爺：全力打擊違反國安法資金活動

香港財政司司長陳茂波昨發表網誌文章稱，香港須發揮好試驗田和防火牆的角色，確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動，除...

董明珠：格力打造5G無人化工廠

大陸家電龍頭格力董事長董明珠今（19）日在博鰲亞洲論壇上談製造業變化時表示，現在的製造業製造依然是根本，但已經是科技製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。