華為旗艦店明起賣車 首輛是這款

從聲明不造車到推出首款自動駕駛新能源車，再到賣車，華為以迅雷不及掩耳之勢快攻汽車領域。華為員工透露，明（20）日起，華為旗艦店將開始賣車，且華為消費者業務CEO余承東今（19）將主持一場有關華為賣車的神秘會議。

證券時報報導，從影片中清晰可見一輛車，另外配文顯示「4月20日，華為旗艦店歡迎新夥伴，上海、深圳、成都」。隨後，華為旗艦店賣車的首款車型也曝光，首款車為賽力斯華為智選SF5，高性能電驅轎跑SUV。

有消息爆料稱，華為將於4月20日在華為上海全球旗艦店召開召開記者會，余承東將在發布會亮相。這或許將被稱為「華為史上重量級的記者會」，記者會將同時在線上進行直播。

今日早上，市場就有消息顯示，華為智選將與小康股份達成正式合作，在其渠道售賣小康股份旗下新能源品牌賽力斯。而在今年3月9日，華為終端有限公司就與重慶小康工業集團股份有限公司在深圳舉行合作備忘錄簽訂儀式，雙方就新能源汽車領域的合作探討。

受此消息影響，華為電動車概念股今日開盤暴漲，北汽藍谷、小康股份、長安汽車、東風汽車、路暢科技等超過十檔漲停。

4月18日，華為發布汽車智慧解決方案後，華為智慧汽車解決方案 BU 總裁王軍回答媒體問題時曾表示，「不排除會在華為的店裡面賣車」。