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董明珠：格力打造5G無人化工廠

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸家電龍頭格力董事長董明珠。百度圖庫
大陸家電龍頭格力董事長董明珠。百度圖庫

大陸家電龍頭格力董事長董明珠今（19）日在博鰲亞洲論壇上談製造業變化時表示，現在的製造業製造依然是根本，但已經是科技製造。依靠5G技術，格力正在建設全無人化黑燈工廠。5G無人工廠進入試運行階段。

財聯社報導，董明珠指出，格力全球有70個生產基地，在工業互聯網下，海內外業務可以在雲上連接打通。好處在於更好應對突發問題以及品質控制能力更強。

「時代進步，可以讓一千多人代替一萬多人的工作量，但最難控制的是品質」董明珠說，網路並非挑戰傳統製造業，而是賦能製造業，製造出更精準的產品。

她一直在思考如何讓互聯網在製造過程中不出問題。在此過程中，格力做出了很多努力，目前已經實現工業全自動化，確保每個零件的精度。

董明珠

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