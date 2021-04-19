陸工信部：推進「製造強國」著力突破「卡脖子」技術

大陸官媒人民日報今（19）日刊登大陸工信部部長肖亞慶署名文章稱，「十四五」期間要以更大力度推進製造強國和網路強國建設，探索建立產業鏈供應鏈安全風險評估制度，持續增強高鐵、新能源、通訊設備等領域的全產業鏈優勢。

肖亞慶撰文稱，稱加快提升產業創新能力，是提升產業核心競爭力、有效應對風險挑戰的關鍵所在。實施關鍵核心技術和產品攻關工程，著力突破「卡脖子」（指遭受美制裁限制領域）技術，推動重點技術和產品生態體系建設，強化基礎共性技術供給，充分發揮龍頭企業帶動效應，推動大中小企業融通創新。

他指出，全面加大科技創新和進口替代力度，構建自主可控、安全可靠的大陸生產供應體系。要聚焦核心基礎零部件、工業基礎軟件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎等關鍵瓶頸。

推進產業數位化方面，全面部署新一代通訊網路基礎設施，有序推動5G、數據中心、工業互聯網等的建設部署和創新應用，培育壯大人工智慧、大數據、區塊鏈、雲計算、網路安全等新興數位產業。