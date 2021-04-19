陸發改委：大陸經濟首季開局好 但經濟恢復不平衡

大陸發改委今舉行記者會，針對一季度GDP同比增長18.3%，國際組織並上調大陸經濟增速預期，發改委發言人孟瑋表示，從數據看，大陸經濟保持了穩中加固、穩中向好態勢，一季度實現了良好開局。

但發改委也提到，當前，全球疫情和國際環境複雜嚴峻增加了新的不確定性，大陸經濟恢復也不平衡，一些行業企業恢復還比較慢，部分市場主體特別是小微企業和個體工商戶在生產經營中還遇到不少困難。因此必須保持定力，堅定信心，正視困難，紮實辦好自己的事。

據澎湃新聞報導，孟瑋表示，可從以下幾個方面觀察：

一是經濟持續穩定恢復。一季度GDP同比增長18.3%，剔除季節性因素後，較去年四季度環比增長0.6%，過去兩年平均增長5%，這反映了大陸經濟已從疫情影響中穩定恢復。就業物價總體穩定，一季度，居民消費價格同比持平；大陸城鎮新增就業297萬人，3月大陸城鎮調查失業率為5.3%，比2月下降0.2個百分點。外匯儲備穩定在3兆1700億美元，同比增加1094億美元。

二是發展質量效益穩步提升。新動能加快成長，一季度裝備製造業、高技術製造業同比分別增長39.9%、31.2%，比整體規上工業高15.4個、6.7個百分點。

三是改革開放縱深推進。改革成效逐步顯現，發布建設高標準市場體系行動方案，推動要素市場化配置改革取得積極進展，持續深化放管服改革，市場活力不斷提升。

四是民生保障紮實有力。居民收入繼續增加，一季度大陸居民人均可支配收入同比實際增長13.7%，其中農村居民收入增長快於城鎮居民。退休人員基本養老金穩步提高，靈活就業人員參加住房公積金制度試點有序推進。

他表示，綜合分析，一季度經濟運行延續了去年以來的穩定恢復的態勢。最近國際貨幣基金組織（IMF）將今年大陸經濟增長預期提高了0.3個百分點，這表明，國際社會對大陸經濟發展前景進一步看好。