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點名騰訊音樂、酷狗音樂 陸媒批誘導重複消費
數位消費糾紛多，大陸官媒新華網日前點名網易雲音樂、酷狗音樂、騰訊旗下QQ音樂等音樂APP，誘導用戶重複消費。如單個帳號最高購買同一張專輯重複達32萬次，消費達人民幣數十萬元。
報導指出，在網易雲音樂、酷狗音樂和QQ音樂等音樂類App上，消費者在花錢購買版權獲取音樂播放權後，APP付費的網頁仍在，並將會根據重複購買的數量多少列出冠、亞、季軍榜單。
而音樂APP不僅沒有予以制止，還助推非理性式的「打榜」。比如，在一些歌曲的付費項目以「520」、「1314」等默認選項；比如，推出類似闖關活動，通過給予福利的方式誘導粉絲大批量地購買同一張專輯。
其中，網易雲音樂、酷狗音樂、QQ音樂等音樂APP被點名。
公開資料顯示，騰訊音樂系包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂，並於2018年12月在美國那斯達克上市。
4月15日，騰訊音樂傳出高層團隊調整，現任騰訊公司副總裁、QQ業務負責人梁柱將擔任騰訊音樂CEO職位，現任騰訊音樂CEO彭迦信將轉任集團執行董事長；騰訊音樂娛樂集團現任董事長湯道生將辭任董事長。
而網易雲音樂是大陸僅次於騰訊音樂系的第二大玩家。在3月10日，據財聯社報導，網易雲音樂正尋求在港交所上市，目前已有實質性進展，有望在2022年提交IPO。
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