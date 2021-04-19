紫荊文化入主鳳凰衛視

綜合香港信報、財新網報導，鳳凰衛視董事局主席劉長樂已分兩次出售手上幾乎所有的鳳凰衛視持股，並由紫荊文化（香港）集團公司接手21%股權成為第一大股東，入主鳳凰衛視。交易價格約港幣11.56億元（約新台幣42億元）。

據消息人士稱，劉長樂已簽字，將近19億股的鳳凰衛視股份分別出售給紫荊香港以及信德集團，涉及鳳凰衛視已發行股本的37.93%。轉讓價格每股0.61元，若以鳳凰上周五收盤價港幣0.78元估算，此次出售案折價高達21%。

紫荊香港掌握三聯、商務及中華書局。早前有消息稱，紫荊文化集團董事長毛超峰將掌管北京在香港組建的「文化央企」，意味著這家文化央企或定名為「紫荊文化集團」。

消息人士說，劉長樂透過他全資擁有的今日亞洲有限公司，出售手上鳳凰衛視股份，並分兩批賣出，第一次是在前天（16日），當時是與紫荊香港簽訂框架協議，將逾10億股，即鳳凰衛視21%股份賣給紫荊香港。第二次在昨天，當時與信德方面簽訂另一份框架協議，把約超過8億股，即鳳凰衛視約16.93%股份賣給對方。

報導引述香港聯交所資料稱，劉長樂持有逾19.01億股或38.08%的鳳凰衛視，換言之，若交易完成，他在這家由自己創辦的公司的股份將所餘無幾。鳳凰衛視日前公布2020年財報顯示，去年營收港幣30.2億元，年減17.9%，虧損港幣10.3億元，相較2019年獲利港幣1.2億元，去年營運表現不佳。

鳳凰衛視表示，營收及獲利不佳主因是去年新冠疫情衝擊全球經濟及市場狀況，造成營運上的不利影響，不過，所有業務單位採取嚴格的成本控制措施應對新冠疫情，加上大陸逐步放寬對疫情的限制，讓鳳凰衛視去年下半年虧損已較去年上半年虧損大幅縮小。

鳳凰衛視日前頻傳人事地震的消息，劉長樂在2月26日傳出因有其他工作安排，卸任公司行政總裁職務，但仍擔任公司主席及執行董事，接替他出任行政總裁的是現年54歲的徐威，徐威曾任上海東方衛視傳媒有限公司總經理、總編輯、上海市人民政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任等，與鳳凰衛視的服務合約為期三年，年薪港幣280萬元。