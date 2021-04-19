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inside首部車 亮相
華為inside的第一部車亮相，與北汽新能源汽車高階品牌極狐共同打造的極狐阿爾法S華為HI版正式發布，採用華為快充技術，充電10分鐘即可續航197公里，智慧座艙搭載鴻蒙OS作業系統，預售價最低人民幣38.89萬元起（新台幣167萬元），預計年底交付。
華為智慧駕駛總裁蘇箐表示，阿爾法S華為HI版在今年底量產時，會開放北上廣深四個城市，大約每三個月會開放一批新的城市。
券商中國報導，華為輪值董事長徐直軍表示，華為自動駕駛比特斯拉好多了，華為將加大對自動駕駛的投資。極狐阿爾法S華為HI版車型不僅搭載了華為HI解決方案，同時也是首款搭載華為雷射雷達方案的智慧電動車。阿爾法S華為HI版最大亮點，即搭載了華為自動駕駛技術。
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