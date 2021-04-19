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華為砸286億 強攻智慧車

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

華為智慧汽車解決方案BU總裁王軍昨（18）日表示，華為今年持續加大對汽車行業的投入，在研發上的投資將達到10億美元（新台幣286億元），未來每年保持30%左右增長。

券商中國報導，王軍表示，華為與全球主流車企建立了廣泛合作，攜手200多家產業夥伴共同發展，華為要持續加大對汽車行業的投入，今年在研發上的投資將達到10億美元，研發團隊超過5,000人，其中自動駕駛團隊超過2,000人。

第一財經日報報導，華為昨天對外發布車機領域的新技術，包括鴻蒙智慧座艙、MDC 810自動駕駛計算平台、4D成像毫米波雷達、八爪魚自動駕駛開放平台、高精地圖雲端平台等。

王軍透露，下一步華為將會在通路上有更多的動作，可能過幾天會看到原先消費者BG的通路會銷售一些品牌的車。

華為智慧解決方案BU MDC產品部總經理李振亞表示，近六個月內，業內發布了近十款智慧網聯新車型，均以「智慧」為主要賣點，但也可以看到，從PPT到真正量產部分還需要至少一到二年的差距。

但比起對手特斯拉，華為更在乎的是能否擁有更多「並肩的隊友」在自動駕駛賽道實現領先，王軍指出，如果零部件做得夠好，為什麼要造車，造車又不賺錢。

可以看到，從技術落地或是公眾的接受程度來看，自動駕駛的商業化路徑探索依然有較長的路要走。

李振亞表示，自動駕駛測試場景困難，尤其在一些複雜危險的場景測試，模擬場景構建困難，真實性不足，高精地圖靠自採自製，僅滿足試驗階段制訂道路場景，後續要走向商用，擴展到各大城市，覆蓋度以及動態更新、成本都是非常大的挑戰。李振亞提到，華為構建的「華為八爪魚」自動駕駛開放平台，圍繞數據、硬體架構及演算法的開放平台。

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