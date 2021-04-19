從投行看大陸／金稅四期對台商納稅影響分析

金稅四期比金稅三期功能更為強大，台商未來在大陸將很難操作避稅。

上次的金稅三期是2016年實施，基本上，金稅三期已完成「以票管稅」的目的，舉例來說，稅務局現在可以直接查詢到企業取得的交際費發票金額，如果與企業入帳的交際費金額存在差異，稅務局可以直接要求企業提供合理解釋，也就是說，稅務局透過金稅三期系統，可能比台商老闆更瞭解自己的經營狀況。

金稅四期則預計在明年落地，從國稅總局網站公布《金稅四期決策指揮端之指揮台及配套功能建設項目》的採購資訊來看，2022年起，大陸將因金稅四期正式運作，進入稅收強制規範的另一個稅務時代。

金稅四期會對台商在大陸的納稅產生有別於金稅三期的影響。首先，金稅四期通過不同政府部門間的數據交換，實現企業全業務、全流程範圍的「資料畫像」功能，也就是以圖像來協助企業智慧辦稅，簡化過去各種稅務上的繁文縟節，因為共用資料越多，每個企業所呈現的畫像越準確，將導致企業稅務被迫更透明和公開，也就是說，金稅四期下企業涉稅風險只會越來越高，也因為企業在大陸稅務機關面前呈高度透明，過去流行的各種避稅甚至逃稅行為都將無所遁形。

台商要特別注意，金稅四期與三期間存在的明顯不同，一來金稅四期是三期的升級版，還增加了非稅業務的管控，特別是社保納入稅務徵管的改變，同時，四期也增加了與人民銀行的資訊聯網功能，以便進行保留企業和個人資金往來紀錄，並增加企業相關人員的身分信息及信用管控，並將企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記註冊信息核查功能等合而為一。

金稅四期的重點關注對象，也會是台商在大陸要特別留意的稅務重點。

（1）社保繳納

未來如果台商未按員工全額人數繳納社保，或是長期按照最低工資基數繳納社保，未將獎金、績效等計算在社保繳納基數範圍內，金稅四期會很容易用大數據比對發現，從而引發稅務稽查風險。

（2）外銷占比高且為虧損

常見台商利用BVI等境外公司操作三角貿易，將利潤截留在境外帳戶中，未來金稅四期只要通過與海關的聯網核查，比對其它同業出口平均單價，很簡單就會發現這種移轉定價行為，很容易就被要求補交稅款和高額滯納金。

（3）稅負率異常

金稅四期有能力協助稅務局按照企業的行業類別進行分類，既與同業企業橫向比對，也與企業內部縱向比對同期稅負率，只要台商稅負率與同行業水準上下浮動超過20％，稅務局就會對企業進行重點調查，調查重點在於是不是真的符合高新技術企業資格？同時瞭解在毛利率、淨利率、稅負率等各方面有沒有低於同行業企業水平。

（4）買賣發票

有些台商為了少交企業所得稅，便通過「買發票」來虛增成本和費用，或是為了降低員工個人所得稅支出，也同意員工自行找發票在公司報銷，這些都是金稅四期未來要監督的重點。

正常情況下，除物流外，合同、資金、發票三者的流向必須一致，金稅四期通過與銀行聯網核查，可以很容易發現企業與企業間到底有沒有真實交易，還是只是發票間的空轉而已，台商要特別注意，類似空轉沒有真實交易行為的對開發票作法，會涉及刑事責任的虛開增值稅發票風險。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)