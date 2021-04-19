博鰲論壇 估亞洲GDP增逾6.5%

「博鰲亞洲論壇2021年年會」18日登場，會中發布「可持續發展的亞洲與世界」和「亞洲經濟前景與一體化進程」兩份報告，報告認為，今年亞洲經濟將出現恢復性增長，經濟增速有望達到6.5%以上，亞洲將成為全球可持續復甦的重要引擎。

這屆博鰲年會將從18日至21日，其中，20日的開幕式將有大陸領導人出席，博鰲論壇秘書長李保東仍只透露會有領導人出席，但未明確說明是誰。

博鰲亞洲論壇以「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏一帶一路強音」為主題，包括六項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。論壇結合網上與實體會議兩種方式舉行，本屆共有60多場活動，論壇在18日登場，20日開幕，21日下午閉幕。

李保東表示，以中國為主幹的亞洲市場將進一步擴大，為世界經濟創造巨大的需求，隨著亞洲在全球最早穩定疫情，恢復生產，預計今年亞洲經濟復蘇的步伐將會提速，增速有望達到6.5%以上，這是一個非常可喜的數字。

報告認為，受新冠疫情影響，亞洲經濟去年出現60年來首次負增長，但總體表現韌性非常強，大陸是唯一在2020年實現經濟正增長的全球主要經濟體，亞洲在加強疫情防控、保持產業鏈、供應鏈暢通穩定、促進貿易與投資方面發揮著重要的作用，是多邊主義的穩定器。其中，大陸發揮了中流砥柱的作用。