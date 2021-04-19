第24屆海博會開幕 創新時尚生活

第二十四屆海峽兩岸紡織服裝博覽會（海博會）暨2021中國褲裝產業品牌博覽會，18日在福建石獅市開幕。本屆海博會以「融合創新，共享時尚新生活」為主題，承續「兩岸、規模、專業、休閒、時尚」的思路，主展館總面積2.5萬平方公尺，設立兩岸融合館、跨境電商館、各產業集群面輔料館、褲裝產業館等15個專業展館。

中新社報導，作為21世紀海上絲綢之路的核心區，福建北連長三角、南接珠三角，與台灣隔海相望，獨特的區位優勢，為閩派紡織服裝產業的發展帶來新機遇。今年，海博會首次聚焦大陸區域產業集群，推進閩派紡織服裝產業與長三角地區、粵港澳大灣區、台灣之間供應鏈和產業鏈的融合發展。

「牽引海峽兩岸在融合發展上邁出更大步伐，紡織行業是重要紐帶。」中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲指出，紡織行業是兩岸經貿合作的重要領域，其產業結構具有很強的互補性，技術與創意的融入使得產業合作空間更為廣闊。

歷經20多年，海博會仍是大陸目前唯一以「海峽兩岸」冠名的紡織服裝專業展會。在海博會的兩岸融合館內，台灣設計師蔡美月現場展示了由其設計的閩綉工藝婚紗，以及融合閩綉工藝的校服、帽子、領帶及飾品等系列產品。

扎根大陸近30年，蔡美月深深愛上閩綉這一傳統技藝。如今，擔任泉州紡織服裝職業學院海峽兩岸服裝設計研究中心院長的她，正帶著更多學生和年輕人認識閩綉、傳承閩綉。「希望通過這樣一個專業的展會，助力閩綉走出去，讓更多中國刺綉工藝走向世界舞台」。

「展會是展示產業發展、整合跨界資源、暢通供應鏈的重要窗口，更是疫情過後快速恢復貿易往來的重要途徑。」石獅市市長黃春輝表示，下一步，該市將推動紡織服裝產業數字化、智能化改造，加快建設世界級面輔料產業集群先行區、千億元（人民幣）規模電商區域中心和國際貿易集散中心。