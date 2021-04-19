大陸電影工業智庫 廣州掛牌成立

中國大陸電影工業智庫「廣東南方電影工程技術研究院」18日在廣州掛牌成立。該研究院旨在協同大陸相關機構制定、完善中國大陸電影新工業體系構建標準，開展電影裝備智能製造、電影人工智能系統標準化研究，以及推廣數字電影工程技術應用等。

中新社報導，揭牌儀式上，該研究院與中國電影基金會共同發起設立的「電影工業技術創新發展專項基金」正式啟動；與珠江電影集團和華為技術有限公司簽署合作協議，共建「5G數字電影技術創新實驗室」；與清華大學美術學院達成戰略合作，共同開展「視效工程中的色彩評價標準研究」；與中央美術學院簽署「視效工程—視覺效果評價標準」橫向課題聯合研發協議。

2020年中國大陸電影票房創歷史新高，顯示大陸電影產業巨大潛力和市場活力。另一方面，大陸電影與計算機技術、人工智能技術、5G技術、虛擬現實技術等前沿科技的融合有待加強。

中國國際文化藝術中心副主任、廣東南方電影工程技術研究院副院長馮學東表示，研究院依託智庫專家，申請註册了涉及電影IP評估體係、電影媒資交易平台、影視製作管理、數字建模以及裝備智能製造管理系統等二十餘項知識產權和計算機軟件著作權保護。

馮學東還透露，研究院與海南盛豐集團成立「盛豐南方電影產業投資（廣東）有限公司」，將電影工程技術研究與電影產業鏈深度融合，延伸視效與音效兩大核心技術的研發邊界，打造電影裝備製造基地及國際電影裝備租賃平台，形成電影產業全鏈聚合。