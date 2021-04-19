福建銀保業 推台胞台企金融服務

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建銀保監局近日披露，福建提升銀行業保險業對台金融服務精準性、有效性，推出台胞台企金融服務方案。

中新社報導，農業銀行泉州分行已與泉州市台資企業協會簽訂合作協議，將為台胞台企及其全資子公司、控股公司和參股公司提供高達20億元人民幣的意向性信用合作框架，與4家在閩台企簽訂了授信意向協議。

福建銀保監局副局長王勇表示，福建銀行業保險業要主動對接台胞台企金融服務需求，努力把福建建設成為兩岸金融往來最便捷、合作最緊密、政策最開放、服務最貼心、交流最活躍、情感最融洽的台胞台企登陸第一家園。福建銀行業保險業將在完善服務體係、創新產品服務、加強推介宣導、提升服務能力四個方面持續提升對台金融服務能力水平。一是加強與台商投資區、台灣農民創業園的對接聯繫，多渠道收集台胞台企信息，多層次對接台胞台企需求，多維度提供精準金融服務。

二是深入了解台資企業的經營特點與實際需求，在額度測算、貸款期限、抵押擔保、還款安排、保險保障服務、保險增值服務等方面，為台胞台企量身定製金融產品。同時探索創新「銀保」合作模式，為台胞台企提供更加便利的綜合金融服務。

三是面向台胞台企開展金融業務宣傳與諮詢答疑，定期梳理惠台金融服務的落地案例、首單案例、典型案例，加強信息交流。

四是加強「融智」服務能力和渠道建設，支持具備條件的銀行保險機構為台胞台企提供行業環境、國別信息、匯率風險以及避險產品等方面的諮詢與培訓。

福建 保險 農民

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