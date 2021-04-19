數字中國峰會 帶動福建經濟發展

福建福州濱海新城東南大數據產業園內，項目加速推進。統計顯示，截至目前，園區累計註册企業569家，註册總資本468.4億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「第四屆數字中國建設峰會」將在福建福州開幕。福建農林大學經濟管理學院教授戴永務受訪時表示，「數字中國建設峰會」的溢出效應在推動中國信息化發展的同時，也推動數字（台灣稱作數位）福建建設深化，帶動作用更加凸顯。

數字經濟成為福建高質量發展新動能。福建省副省長郭寧寧表示，2020年福建省數字經濟規模突破了2兆元，增長15%，占GDP的比重達45%左右。

福州市市長尤猛軍介紹，該市以舉辦「數字中國建設峰會」為契機，集中力量發展數字經濟。福州市數字經濟的規模從2018年的2800億元增長到2020年的4600億元，年均增速超過了25%，占GDP比重從36%提升到超過45%；現在已擁有數字經濟上市企業37家。

廈門市是福建重要的製造基地。廈門市副市長黃曉舟表示，實施智能製造示範和工業互聯網提升工程，95%重點工業企業通過中國工信部兩化融合管理體系貫標，重點產業管理數字化率先達到100%，建成16座數字化樣板工廠（車間），推動超3000家中小企業上雲，培育工業互聯網平台3個，支撐產業數字化轉型。

預計到「十四五」末，福建數字經濟的增加值將突破4兆元，占GDP的比重將接近60%。福建省數字辦主任陳榮輝表示，福建將繼續發揮「數字中國建設峰會」的平台效應，推進數字產業化和產業數字化。

目前，福建加快推進大陸國家數字經濟創新發展試驗區建設。郭寧寧表示，將加快推進數字基建、數字產業、數字貿易、數字消費等方面，為數字中國建設和發展提供更多福建經驗。