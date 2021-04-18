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博鰲報告：2020年Q3亞洲房價升幅逾26%　大陸排第三

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
博鰲調查報告：2020年Q3亞洲房價升幅逾26%，其中，中國大陸排第三。（中新網）
博鰲調查報告：2020年Q3亞洲房價升幅逾26%，其中，中國大陸排第三。（中新網）

博鰲亞洲論壇4月18日舉行記者會發布的旗艦報告《亞洲經濟前景與一體化進程》顯示，2020年亞洲部分經濟體的樓價漲多跌少，土耳其、哈薩克斯坦、中國大陸的樓價漲幅位居亞洲前三位。

《新京報》報導，展望2021年，報告預判，中國大陸地產市場價格大幅上漲的可能性比較小，房價企穩或是大概率事件。

報告在回顧2020年亞洲金融市場表現時指出，亞洲部分經濟體的地產價格漲多跌少，且個別經濟體的地產價格漲幅較大。在CEIC數據庫有季度統計數據的15個亞洲地區經濟體中，截至2020年第三季度，有9個經濟體的地產市場價格按年上漲，包括土耳其、哈薩克斯坦、中國大陸、台灣、韓國、以色列、泰國、印尼和新加坡；有6個經濟體的地產市場價格按年下跌，包括日本、菲律賓、蒙古國、馬來西亞、香港和汶萊。

具體來看，亞洲地區部分經濟體的地產市場價格漲幅較大。其中，土耳其的地產市場價格漲幅最大，約為26.5%；哈薩克斯坦的樓價漲幅次之，約為9.5%；中國大陸的樓價漲幅位居第三，約為6.6%。與之相反，也有部分經濟體的地產市場價格出現下跌。其中，汶萊的地產市場價格跌幅最大，約為7.7%；中國香港的地產市場價格跌幅次之，約為1.1%；馬來西亞的樓價跌幅第三，約為0.9%。

對於2020年中國大陸地產市場的表現，《報告》指出，在「房住不炒」地產政策作為主基調的條件下，中國大陸房地產市場在經歷2020年疫情衝擊、上半年回暖、下半年下行、年末翹尾後，全年實現量價齊升。「展望2021年，在堅持『房住不炒』原則、大力發展租賃市場、『三道紅線』政策迫使房企財務槓桿等因素綜合影響下，中國地產市場價格大幅上漲的可能性比較小，樓價企穩或是大概率事件。」

馬來西亞

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