5G+工業互聯網 尹浩：充滿挑戰

第十五屆中國電子信息技術年會的主論壇18日在重慶舉行。中國科學院院士、中國電子學會常務理事尹浩在會上指出，創新發展工業互聯網，核心關鍵是打牢網絡基礎。實現生產鏈、產業鏈、價值鏈全要素的網絡化安全可靠互聯仍面臨諸多問題。

中新社報導，全球工業互聯網正處在格局創立的關鍵期和規模化擴張的窗口期。尹浩說，工業互聯網有網絡、平台、數據、安全四大體系。其中網絡體系是基礎，涵蓋設計、研發、生產、管理等各環節人、機、物的深度互聯。

他分析，構建工業互聯網網絡體系面臨三大挑戰。一是如何實現按需互聯，保障比特流端到端實時可靠交互。二是生產鏈、產業鏈和價值鏈泛在化感知產生的數據量將呈爆炸性增長，如何通過最大化網絡效能，實現跨「感知—計算—控制」三個功能域的直接優化控制，支持跨功能域的信息流語義級交互。

三是如何保障互動的安全可控，實現人、機、物知識流協同交互，構建網絡、設備、平台、數據、應用的多維度的安全可信保障體系，實現雲、邊、端的智能協同實時精準控制，支持面向工業生產和服務系統的人、機、物知識流協同交互。

談工業互聯網，不能不提5G。尹浩指出，5G在工業互聯網領域的落地應用、融合發展也面臨諸多挑戰。一是跨界融合仍不充分。工業互聯網跨界融合的知識難度、細分市場的專業性要求都更高。運營商、設備商、工業互聯網企業間的行業壁壘仍較高。

二是工業應用場景多樣，5G需要適應不同的工業場景，並且提供不同場景的無線連接方案，網絡部署複雜，標準化建設的難度也比較大。

三是商業模式尚不清晰—不同服務、不同場景，對於網絡的帶寬要求、網絡資源消耗以及對運營商運維體系的複雜程度要求不同。

他指出，「5G+工業互聯網」應用前景廣闊，充滿挑戰，需重視相關領域基礎理論與方法創新。