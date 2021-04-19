一季度創新高 31家央企淨利潤倍增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗近日在北京表示，今年一季度，大陸「中央企業」淨利潤創歷史同期新高。69家央企淨利潤正增長，31家企業淨利潤同比翻番。

中新社報導，彭華崗在大陸國務院新聞辦公室新聞發布會上作出上述表示。他指出，一季度央企累計實現淨利潤4152.9億元（人民幣，下同），同比增長2.2倍，較2019年同期增長31.1%，兩年平均增長14.5%。

3月當月，央企實現淨利潤1807.9億元。月度淨利潤已連續11個月超過1000億元，連續9個月同比保持兩位數增長。3月當月和一季度央企累計淨利潤均為歷史同期最高水平。

彭華崗表示，去年7月以來，央企月度淨利潤已連續9個月保持同比兩位數的增長，月度營業收入連續8個月同比增長。3月當月央企實現營業收入3萬億元，創同期歷史最好水平。

新冠肺炎疫情的影響，去年一季度基數較低，同比數據可比性並不大。彭華崗指出，如果跟2019年相比，更易看出經濟發展態勢。和2019年同期相比，今年一季度央企淨利潤、利潤總額分別增長31.1%和26.5%，兩年平均分別增長14.5%和12.5%。

除了利潤較高增長，多數行業的效益提高。彭華崗表示，一季度多數行業央企效益同比大幅增長，石油石化、冶金、機械、軍工、建築等企業淨利潤同比增速超過1倍。礦業、電力等企業超過60%。從實物指標來看，央企發售電比2019年同期分別增長14.9%和14.3%。鋼材、商品煤、汽車銷量同比分別增長20.3%、23%和83.2%。

另外，彭華崗表示，央企經營質量效益穩步提升。從運行效率看，一季度央企營業收入利潤率比2019年同期提升了0.6個百分點。

國務院 新冠肺炎 北京

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