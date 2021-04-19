看好醫養產業 台企進軍養老市場
「目前大陸多數高端養老社區服務的都是健康活力老人，針對失能失智老人的醫養項目相對短缺。」擁有近20年養老護理從業經歷的台商尤懿敏說，這為在這一領域擁有豐富經驗的台企和台灣專業人士提供機會。
新華社報導，看好大陸康養產業前景，尤懿敏2018年加入台企斯米克集團旗下悅心健康集團，出任「悅心·安怡別業」副院長。正在此間舉行的第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會上，尤懿敏帶著將投入運營的上海「悅心·安怡別業」項目現身悅心健康集團展台。
據尤懿敏表示，作為現代護理型養老品牌，「悅心·安怡別業」集健康保健、醫療救治、康復訓練、生活照護、專業培訓、學科研究於一體，專注於為患有認知障礙及失能、半失能長者提供專業養老服務。
斯米克集團辦公室主任鄭君揚透露，以2015年集團旗下上市公司「斯米克控股」更名為「悅心健康」為起點，斯米克開始涉足大陸康養產業，並確立「醫養康教研」五位一體的發展戰略。
大陸國家統計局發布的數據顯示，截至2019年末，大陸65歲及以上人口占總人口比重達到12.6%；在上海，2020年末60歲及以上老年人口比重高達36.1%。
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