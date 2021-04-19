寧波躍升創業重鎮 台青湧進

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「在大陸，只要肯吃苦，肯下功夫，成就事業擁有無限可能。」浙江省寧波市象山縣石浦漁港潮起潮落，從台灣基隆到象山石浦，「90後」台青陳思遠在這裡開啟了創業之路，「石浦和基隆都是港口城市，相似的人文讓人生活在這裡感到非常親切」。

中新社報導，2012年4月，陳思遠和父親陳振東瞄準大陸甜品市場，在象山縣石浦鎮開了一家台灣沙冰店，專門製作原汁原味的台灣奶茶和甜品，並成為當地網紅店，「創業初期經歷了三年左右的迷茫期，但隨著互聯網市場的繁榮，我們的甜品店也靠著口碑迎來了新機遇。」

4月17日至18日，以「走創業路，揚復興旗」為主題的台灣青年創業之旅在寧波市象山縣舉行，在甬台灣籍創業青年、在甬台灣籍學生以及寧波籍創業青年代表齊聚，分享各自創業故事，尋覓創業新機遇。

早在10餘年前，台商紀正義便跟隨父親的步伐，到大陸創業，這些年來他見證台商逐漸扎根大陸，適應大陸經濟轉型升級態勢。

紀正義同時也注意到，如今愈來愈多的台青，將大陸作為實現自己事業的理想之地，「我們也成立了創投公司，希望可以搭建平台，幫助更多的年輕人實現創業夢。」

經過多年的發展，寧波已經成為台商投資的重要集聚地和兩岸交流的重要城市。「大陸鄉村市場大有可為。」象山目的地民宿管理有限公司總經理聶文華希望鄉村市場能夠吸引更多的年輕創業者流入，激發鄉村新面貌，「鄉村創業不僅有政策上的支持，只要足够優秀，好的創意、想法就會綻放光彩。」

「年輕人創業不怕輸，寧波這座城市很棒，給予了我們發展的信心。」瞄準短視頻（短影音）製作領域，來自台灣的寧波諾丁漢大學學生郭品妤與朋友註册成立一家文化公司，業務涉及各大視頻平台、創作者與廣告業務，「這裡的創業環境很棒，我們已擁有一批忠實粉絲，正快速吸引新一批海內外粉絲。」

創業 台商 青年

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