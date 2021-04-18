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大陸首張數位人民幣船票訂單 在大連港開出

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸民眾首次用數位人民幣購買了大連灣至煙台同三客運站的船票。（新浪微博照片）
大陸民眾首次用數位人民幣購買了大連灣至煙台同三客運站的船票。（新浪微博照片）

遼寧港口集團透露，大陸首張數位人民幣船票訂單－大連灣至煙台同三客運站的船票昨日（17日）在其下屬的大連港客運總公司誕生，這也標誌着數位人民幣在客運滾裝領域正式開啟運作。

自2020年11月末大連市成為數位人民幣第二批試點城市以來，遼寧港口集團積極推廣數位人民幣在港口各個領域和場景實現推廣應用，繼3月25日落地全大陸港口首單數字人民幣結算業務後，遼港集團又與工商銀行大連分行積極合作，在下屬大連港客運總公司售票廳成功開通數位人民幣支付業務，現場購票的乘客可選擇「數位人民幣」下單方式實現船票購買。

4月17日，大連市民王先生在大連港客運站售票廳通過數位人民幣，購買了從大連開往煙台的單程船票，票價190元，這是中國大陸首張通過數位人民幣支付購買的船票，也是數位人民幣在港口運輸和大眾出行領域的又一次拓展。

遼寧港口集團方面表示，數位人民幣的出現及在遼港集團的應用，不僅豐富了客戶的結算方式，為客戶帶來便利和效益，更能有效降低港口使用第三方支付產生手續費的財務成本。未來，遼港集團將陸續擴大數位人民幣的等多場景多領域的應用，逐步實現遼港業務與數位人民幣的全面融合。

數位人民幣 票價

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