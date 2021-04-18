傳大陸監管部門要求馬雲讓售股份、退出螞蟻

據路透分別引述3個不同消息來源指出，螞蟻集團正尋求創辦人馬雲退出持股，以及放棄控制權，因大陸監管機構向螞蟻集團釋出訊號，此舉（馬雲退出螞蟻）有助北京通過其業務審查。

不過，據香港經濟日報報導，螞蟻集團在聲明中指出，螞蟻否認考慮馬雲退出，指從未與任何人有相關討論。

路透引述消息稱，官方在最近一次約談，談及馬雲透過複雜的投資架構來控制螞蟻集團，而中國人民銀行及中國銀保監會在1月及3月分別約談馬雲及螞蟻集團，討論了馬雲退股的可能性。

路透並披露，在官方約談中，馬雲被通告禁止出售與他有關的任何實體或個人，必需是完全退出，另一方案是將股份出售予官方相關的投資者。任何舉動都必須官方批准。

去年11月初，阿里巴巴集團旗下螞蟻集團原本要首次公開發行（IPO），卻在上路前被當局喊卡。隨後就面臨一連串的約談與調查。

大陸市場監督管理總局在4月10日公告，阿里巴巴集團在大陸網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，妨礙商品服務和資源要素自由流通，影響平台經濟創新發展，侵害平台內商家合法權益，損害消費者利益，因此裁罰人民幣182.28億元（約合新台幣790.8億元）。