科創板限制金融科技業上市

上海證券交易所修訂發布科創板調整發行上市申報規則，限制金融科技、房地產等企業上市。

上交所對科創板企業發行上市申報及推薦規則，明確科創板優先支援方向，限制金融科技、模式創新企業以及禁止房地產和主要從事金融、投資類業務的企業在科創板上市。

澎湃新聞報導，2020年3月《科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定》首次發布實施，明確科創板定位把握標準和要求，增強審核標準的客觀性、透明度和可操作性，在便利發行人和保薦機構申報、推薦及優質科創企業上市發揮重要作用。

報導援引上交所相關負責人表示，率先試點註冊制的科創板始終堅守板塊定位，支援和鼓勵「硬科技」企業上市。開板以來，一批「硬科技」、致力於攻克「卡脖子」技術的優秀企業及行業標桿登陸科創板，產業集聚效應逐步顯現。科創板建設取得預期成效，市場各方反應正面積極。

此次修訂旨在聚焦支持「硬科技」的核心目標，進一步明確科創屬性評價指標和申報、推薦要求，壓實發行人和仲介機構責任，強化綜合研判和審核把關，促進科創板市場高質量發展。

《暫行規定》修訂的主要內容包括：按照支持類、限制類、禁止類分類界定科創板行業領域，明確科創板優先支援方向，限制金融科技、模式創新企業以及禁止房地產和主要從事金融、投資類業務的企業在科創板上市；增加研發人員占比作為科創屬性的常規指標，體現科技人才在創新中的核心作用。