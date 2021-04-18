聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸證券跨境投資額創高

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸國家外匯管理局最新發布的《2020年中國國際收支報告》顯示，證券雙向投資淨額均創歷史新高。這意味證券投資項下的跨境資金雙向流動活躍。

大陸經濟日報報導，該收支報告顯示，2020年大陸證券投資項下淨流入873億美元。其中，對外證券投資淨流出1,673億美元，赴大陸證券投資淨流入2,547億美元，均為1982年有國際收支統計以來的年度最高值。

數據顯示，2016年至2020年，外資淨買入大陸境內股票和債券6,150億美元，其中淨買入A股1,507億美元。截至2020年底，外資持有大陸境內債券和股票市值1兆542億美元，是2015年底外資持有規模的4.7倍。

對於境外投資大陸證券市場規模顯著提升的原因，《報告》認為主要有三：一是大陸經濟基本面率先恢復，外資對大陸中長期經濟發展前景預期良好。二是大陸實施穩健的貨幣政策，債券收益率在全球主要國家中表現相對突出。三是大陸推進金融市場高水準雙向開放，為境內外投資人跨境配置資產創造良好環境和條件。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，外資持續淨買入大陸證券，意味人民幣資產吸引力和配置價值持續增強，海外投資人看好大陸經濟與資本市場的中長期發展前景，也預示人民幣國際化進程有所加快。

周茂華表示，近年來大陸防範化解系統性金融風險取得階段性成果，宏觀風險整體可控。儘管資本持續淨流入，但外匯與資本市場並未出現明顯偏離基本面、非理性跡象。

《報告》認為，當前證券投資雙向開放格局，有利於在「十四五」時期加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

外資 資本市場

延伸閱讀

46台籍詐騙犯引渡大陸遭重判 學者憂無法律權益

陳喬恩閃嫁富二代？大陸導演驚爆：她要結婚了

假古董證券化詐騙4.4億 雄檢聲押3嫌

39歲范冰冰被拍到落魄商演 一身皺衣擠寒酸舞台

相關新聞

博鰲論壇今登場 我沒代表團 陸：交流無礙

博鰲亞洲論壇年會今天（十八日）在海南登場，受新冠疫情等因素影響，台灣方面今年沒有代表團參加。大陸國台辦發言人馬曉光對此表...

歐菲光丟蘋果單 大賺變大虧

全球觸控龍頭歐菲光遭蘋果踢出供應鏈後業績變臉，公司16日晚間公告擬下修業績，預計2020年虧損人民幣18.5億元（約新台...

人行放錢3,000億 利率攀升

中國人民銀行、財政部16日聯手操作人民幣700億元（約新台幣3,057.6億元）國庫現金定存來釋放資金，利率提高5個基點...

立訊發季報 獲利看增

蘋果大陸供應鏈大廠立訊精密將於21日發布第1季財報，預期將比去年成長。公司日前預告，首季獲利約人民幣13.2億元至13....

陸證券跨境投資額創高

大陸國家外匯管理局最新發布的《2020年中國國際收支報告》顯示，證券雙向投資淨額均創歷史新高。這意味證券投資項下的跨境資...

科創板限制金融科技業上市

上海證券交易所修訂發布科創板調整發行上市申報規則，限制金融科技、房地產等企業上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。