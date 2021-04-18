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陸證券跨境投資額創高
大陸國家外匯管理局最新發布的《2020年中國國際收支報告》顯示，證券雙向投資淨額均創歷史新高。這意味證券投資項下的跨境資金雙向流動活躍。
大陸經濟日報報導，該收支報告顯示，2020年大陸證券投資項下淨流入873億美元。其中，對外證券投資淨流出1,673億美元，赴大陸證券投資淨流入2,547億美元，均為1982年有國際收支統計以來的年度最高值。
數據顯示，2016年至2020年，外資淨買入大陸境內股票和債券6,150億美元，其中淨買入A股1,507億美元。截至2020年底，外資持有大陸境內債券和股票市值1兆542億美元，是2015年底外資持有規模的4.7倍。
對於境外投資大陸證券市場規模顯著提升的原因，《報告》認為主要有三：一是大陸經濟基本面率先恢復，外資對大陸中長期經濟發展前景預期良好。二是大陸實施穩健的貨幣政策，債券收益率在全球主要國家中表現相對突出。三是大陸推進金融市場高水準雙向開放，為境內外投資人跨境配置資產創造良好環境和條件。
光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，外資持續淨買入大陸證券，意味人民幣資產吸引力和配置價值持續增強，海外投資人看好大陸經濟與資本市場的中長期發展前景，也預示人民幣國際化進程有所加快。
周茂華表示，近年來大陸防範化解系統性金融風險取得階段性成果，宏觀風險整體可控。儘管資本持續淨流入，但外匯與資本市場並未出現明顯偏離基本面、非理性跡象。
《報告》認為，當前證券投資雙向開放格局，有利於在「十四五」時期加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。
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