歐菲光丟蘋果單 大賺變大虧

全球觸控龍頭歐菲光遭蘋果踢出供應鏈後業績變臉，公司16日晚間公告擬下修業績，預計2020年虧損人民幣18.5億元（約新台幣80億元），與之前的預報盈利8.1億元至9.1億元（約新台幣35億至40億元）相比，已由盈轉虧，少了蘋果光環，一夕變盤。

歐菲光發布修正2020年全年業績的公告顯示，修正後的全年營業收入為人民幣483億元，年減6.97%；損益為虧損18.5億元。

歐菲光早前發布的業績快報，曾預測全年營收為484億元，年減6.87%；利潤為10.6億元，年增67.9%；股東淨利為8.8億元，年增72.7%。在業績修正後，已由盈轉虧。

對於業績調降，歐菲光解釋，公司今年3月12日收到境外特定客戶的通知，特定客戶計畫終止與公司及子公司的採購關係，後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。

歐菲光表示，因該突發情況，相關資產減值測試的假設發生重大變化，公司第一時間披露相關風險提示，緊急啟動相關資產的評估工作，對相關資產進行全面清查，重新估計相關資產的可收回金額，進行減值測試。

歐菲光原本是蘋果供應鏈上的重量級業者。界面新聞報導，被蘋果踢出供應鏈後，對歐菲光無疑是元氣大傷，根據公司2019年年報，來自蘋果的營收達人民幣116.9億元，占歐菲光總營收的22.5%。

在因應方案上，歐菲光已把公司與特定客戶業務相關的資產出售給聞泰科技。

在傳出被蘋果踢出供應鏈後，歐菲光股價連日下跌，年內累計跌幅34%。數據顯示，歐菲光總市值高點已從2020年7月14日收盤的人民幣629億元，縮水至今年4月16日的234億元，市值蒸發近400億元（約新台幣1729.6億元）。

第一財經引述接近歐菲光的人士表示，這次歐菲光境外訂單被終止比較突然，從企業層面來說只能被動接受，地緣政治下的科技企業風險變大。愈來愈多的供應鏈企業擔心會和華為一樣，會在供應鏈風控環節做充分的準備。

值得注意的是，在業績變臉問題上，歐菲光從2011年至今，已經有過十幾次業績修正。變臉最大的一次是2018年，原來的業績快報中18.39億元的淨利，卻在最後的正式年報中變成虧損5.19億元。

歐菲光董事會對業績預告、業績快報數據修正向廣大投資人致以誠摯的歉意，稱因國際貿易環境變化導致境外客戶訂單終止屬突發事件，公司無法提前預計。