立訊發季報 獲利看增

蘋果大陸供應鏈大廠立訊精密將於21日發布第1季財報，預期將比去年成長。公司日前預告，首季獲利約人民幣13.2億元至13.7億元（約新台幣56.7億元至58.9億元），年增估35%至40%。

每日經濟網報導，立訊精密日前發布第1季財報預告，第1季公司持續充分發揮自身在垂直整合、智慧製造、成本管控等方面相關優勢，高效推進落實管理層前期制定的發展規劃，有效克服外部環境變化帶來的不利影響。此外，預期第1季基本每股收益約人民幣0.19元至0.20元。

華夏時報報導，立訊精密董事長、A股女富豪，王來春曾以一己之力撐起公司半邊天，如今正在和身家大幅縮水的現實奮力抗爭。

立訊精密目前股價約人民幣33元，相較於1月14日的高點人民幣63元，股價近腰斬，總市值蒸發超過人民幣2,000億元（約新台幣8,600億元）。

立訊精密成於蘋果，正力爭不敗於蘋果。美國發動「337調查」發生後的近四個月裡，立訊精密一度被市場猜測會否成為繼歐菲光後第二家被踢出蘋果鏈的巨頭。過去三個月，立訊精密累計發生38筆大宗交易，合計成交金額超過人民幣76億元，這意味著，市場對公司未來發展的恐慌情緒較嚴重，機構正在密集調倉，股東選擇跑路離場。