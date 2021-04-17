丟了蘋果 歐菲光一夜從預盈40億到預虧80億

大陸觸控面板大廠歐菲光昨（16）日晚間公告修正2020年業績預告，預計全年虧損人民幣18.5億元（約新台幣80億元），令人意外的是，歐菲光原預計盈利8.1億元至9.1億元（約新台幣35-40億元），誰料一夕翻盤。

歐菲光昨夜發佈2020年度業績預告的同時，也一併發出業績快報修正及致歉的公告。

今年3月遭蘋果踢出供應鏈的歐菲光，4月被聞泰科技與珠海國資旗下格力創投共同收購。原本歐菲光信心滿滿在官方微信公眾號刊文：不會因特定客戶業務停止而倒下，反而可以去掉包袱，輕裝上陣。言猶在耳，只是丟了蘋果，大勢已去。

歐菲光昨發出公告指，收到境外特定客戶的通知，特定客戶計畫終止與歐菲光及其子公司的採購關係，後續歐菲光將不再從特定客戶取得現有業務訂單。

歐菲光表示，因該突發情況，相關資產減值測試的假設發生重大變化，公司第一時間披露相關風險提示，緊急啟動相關資產的評估工作，對相關資產進行全面清查，重新估計相關資產的可收回金額，進行減值測試後，確認資產減值損失，導致業績情況與前期業績預告、業績快報存在較大差異。

歐菲光修正，2020年度實現營業總收入人民幣483.5億元，年減6.97%，淨利潤虧損人民幣18.5億元，較上年同期下降462.88%。

丟了蘋果，究竟損失有多大？歐菲光公告表示，根據評估結果，公司對與特定客戶業務相關的資產計提資產減值準備及長期待攤費用攤銷合計減少利潤人民幣25.14億元。

另外，受境外特定客戶計畫終止與公司及其子公司的採購關係的影響，研發專案預計未來無法帶來經濟利益的流入，相關研發支出作費用化處理；公司預計相關業務主體未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的帳面價值，合計減少利潤人民幣6835.93萬元。

此外，歐菲光稱，公司有境外業務的參股公司存在減值跡象，根據該參股公司進行減值測試，評估結果，計提減值準備，確認為資產減值損失，計入參股公司當期損益，公司投資收益減少人民幣1.47億元，減少公司利潤人民幣1.47億元。

歐菲光整體評估，合計減少利潤人民幣27.3億元，公司淨利潤由盈轉虧。