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知乎CEO 記者變身創業家

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
知乎創辦人、CEO周源。記者蔡敏姿／攝影
知乎創辦人、CEO周源。記者蔡敏姿／攝影

大陸最大的線上問答社群平台知乎，十年累積用戶達3.7億戶，日前在美股上市。知乎創辦人、CEO周源，從IT記者到打造一家市值逾45.6億美元（約新台幣1,302億元）的公司，一路秉持著「人最重要的是不要失去昂揚之氣」。

騰訊新聞報導，周源今年滿40歲，十年磨一劍，將知乎打造成最大的中文知識平台，累積超過2.6億個問答，公司獲得李開復和百度、阿里、騰訊、京東等投資，3月26日在美國上市首日跌破發行價，如同他最初不被看好的創業之路。

周源出生在貴州省貴陽市，父親是一名新聞工作者，母親是教師。讀高中時，網路興盛時期，新浪、搜狐、網易和騰訊為網路巨頭相繼誕生；在此背景下，周源對學習電腦產生興趣。

大學就讀成都理工大學，大二時，他讀到一篇文章，說的是一名程式設計師，編寫一個音樂軟體，月賺數萬美元；讓他意識到，寫代碼和設計產品是自己發展的方向。在校期間，他和同學組建一個電腦服務部，賣出14台電腦，初嚐賺錢甜頭。

成都理工大學的電腦是優勢專科，周源當時成績就不錯，畢業後考上東南大學的研究生，夢想當一名程式設計師。還在讀研的他前往上海一家加拿大公司的研發中心工作，負責數據庫接口的開發；但與他的夢想「開一家科技公司」的距離很遠，一年後便辭掉工作。

當時，有一本雜誌「IT經理世界」在業界很有名，大學時周源就經常購買，他決定應聘這家雜誌社的記者，並順利錄取，從上海轉戰北京，主要負責報導科技公司，一做就是三年。2008年，周源還是決定自己創業。

他一開始並不是做知乎，而是建立「Meta搜索」，這是一款可以幫助用戶分析關鍵詞的工具，但打了場敗仗。人生低谷時期，周源選擇去西藏旅行，2010年8月回程後，跟張亮約吃飯，對方是apple4.us的發起人，它就是一群對蘋果特別感興趣但背景不一樣的人，在一個郵件組裡，每天會有人提出關於蘋果的各種各樣的問題，但把大家的回答湊一起，會是一個新的內容。那天飯局後，就決定要做知乎。

他曾說過，每當面臨難題時，總會想起父親說過的一句話，「人最重要的是，不要失去昂揚之氣」。人生會遇到各種各樣的事，但自己調整的狀態是很重要的。

上海

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