野馬創辦人 催生A股黑馬

浙江野馬電池的兩代掌門人都是技術派，公司創始人余元康，18歲開始接觸電池行業，從粗放經濟時代的電池製造，到數位化時代的精確製造；兒子余谷峰從小跟隨父親在電池生產線上摸爬滾打，如今接班也是一名技術型管理人才。

「正因為我們都搞技術、懂技術，更知道人才與技術對企業成長的重要性。」余谷峰說，在引才留才這一點上，野馬電池唯才是舉、唯能是用，在人才方面的投入絕不吝嗇。

寧波網報導，叱吒大陸商界的「浙商」，又以「寧波幫」獨霸一方。寧波商人厲害的是，依託寧波大港，靠傳統產業發家，大陸外貿界曾這麼形容，「一件襯衫、一支筆、一節電池」最能代表寧波的傳統優勢出口產業。

日常生活中的鬧鐘、手電筒、遙控器都少不了的乾電池，寧波正是大陸最重要的鋅錳電池製造基地。其中，寧波最老牌的野馬電池4月12日在上海證交所主板掛牌上市，上市首日股價漲停板，準備「野馬」成「黑馬」在A股市場狂奔。

成立於1996年的野馬電池是大陸鋅錳電池行業的領軍製造商和出口商，而中國已成為全球最大的鋅錳電池生產基地，其次是美國和日本。鋅錳電池又稱乾電池，根據電解液和製程的不同，分為碳性電池和鹼性電池。

野馬電池創始人余元康指出，由於野馬電池產品以外銷為主，品質要求高，對標國際標準化，無論在尺寸大小、單體形狀等具有國際化的通用標準。

野馬電池的歷史可以追溯到1996年，公司前身力達電池當時注冊資本為50萬元，由七里墊村經濟合作社、力達金屬廠出資設立。

經多次股權轉讓和增資，2017年野馬電池股份公司成立，目前野馬電池並無控股股東。公開資料顯示，野馬電池十大股東僅有六位自然人股東——余元康持股20%，余谷峰持股15%，余谷涌持股15%，陳恩樂持股20%，陳一軍持股15%，陳科軍持股15%。

六位自然人股東分屬二個家族。其中，余元康與余谷峰、余谷涌是父子關系，余谷峰與余谷涌是兄弟關系；陳恩樂與陳一軍、陳科軍是父子關系，陳一軍與陳科軍是兄弟關系。

兩大家族各持有50%野馬電池股份，平分秋色，也分庭抗禮。目前公司的法定代表人為持有公司15%股份的陳一軍，六人均為公司董事會成員，為避免分歧僵局，簽署了《一致行動協議》成為公司共同控制人。

據野馬電池發布首發招股意向書，本次公開發行股票不超過3,334萬股，占發行後總股本25%，計劃募資人民幣5.45億元。主要投入用於年產6.1億支堿性鋅錳電池生產線的擴建及技改項目及智能製造中心項目、智慧工廠信息化建設項目。