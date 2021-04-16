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大陸車市供需兩旺 第1季汽車業工業增加值年增55.1%。

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

大陸車市供需兩旺，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）16日發布數據顯示，受同期基數較低影響，第1季汽車製造業工業增加值年增55.1%，增速高於同期大陸全國規模以上工業企業增加值30.6個百分點。

證券時報報導，中汽協表示，今年第1季，汽車市場總體呈現供需兩旺的良好發展勢頭，汽車製造業工業增加值年成長保持快速上升。受到消息提振，汽車類股昨日漲幅居行業之首。

數據顯示，3月汽車製造業工業增加值年成長40.4%，增速高於同期大陸全國規模以上工業企業增加值26.3個百分點。

每日經濟新聞，大陸國際新一代車規級功率半導體技術高峰論壇在滬舉辦。中汽協副秘書長陳士華表示，在未來的半年甚至九個月的時間內，供需的錯配和不平衡的問題還會持續存在，預計今年車用晶片供應會呈現前緊後鬆的形勢，最緊張的時期出現在第2季，第3季底將開始緩解。

分析稱，此現象或與晶片供應問題有關。今年3月，日本地震、美國寒潮甚至是突如其來的瑞薩火災對全球多家汽車製造商的新車生產雪上加霜，當下的全球汽車產業正進入第二輪大規模的停產風波。目前，包括沃爾沃、本田日產、現代及通用、福特、豐田等多家車企相繼宣布減產、停產計畫。

中汽協數據統計，第1季，大陸汽車商品進、出口金額均呈較快增長，其中汽車商品進口金額227.4億美元，年成長35%；汽車商品出口金額241億美元，年成長53%。

據企業上報的汽車整車出口數據整理顯示，第1季，出口量位居前十位的生產企業依次為，上汽、奇瑞、長安、長城、東風、吉利、北汽、江汽、重汽和大慶沃爾沃。這十家汽車企業共出口32.6萬輛，占汽車企業出口總量91.5%。

與上年同期相比，大慶沃爾沃出口量略降，其他企業均呈快速增長，其中吉利、長城和奇瑞汽車增速更為顯著。

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