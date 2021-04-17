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人行：宏觀政策納入氣候風險

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
中國人民銀行。（中新社）
中國人民銀行。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱透露，人行正在探索在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素，逐步將氣候變化相關風險納入宏觀審慎政策框架。

人行網站披露，人行15日與國際貨幣基金聯合召開綠色金融和氣候政策高級別研討會，易綱出席開幕式並致辭。

易綱表示，大陸已宣布2030年前碳達峰、2060年前碳中和的戰略目標，也被稱作30/60目標。這要求經濟全面、系統性轉型。在此過程中，綠色金融可發揮加速器的作用。

易綱預計 ，2030年前，大陸碳減排需每年投入人民幣2.2兆元（約新台幣9.6兆元）；2030至2060年，需每年投入3.9兆元，要實現這些投入，單靠政府資金是遠遠不夠的，需引導和激勵更多社會資本參與。為此，需要做好兩項基礎性工作。

一是人行計畫推出碳減排支持工具，為碳減排提供一部分低成本資金。人行還將透過商業信用評級、存款保險費率、公開市場操作抵押品框架等管道，加大對綠色金融的支持力度。

二是要研究應對氣候變化對金融穩定的影響。從碳達峰到碳中和，歐盟將用時70年，美國45年，中國大陸只有30年左右，時間短，曲線陡，金融機構面臨的風險突出，所以要積極督促金融機構儘早開始轉型。

易綱預計，今年6月底大陸全國性碳排放權交易市場將啟動營運。

易綱 中國人民銀行

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