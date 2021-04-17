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70城房價 3月續漲

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

3月大陸70城房價出爐，各線城市商品住宅銷售價格漲幅與2月相比變動幅度不大，但比去年同期繼續上漲。

大陸國家統計局昨（16）日公布的數據顯示，3月70個大中城市中，62個城市新建商品住宅價格比2月上漲，二個城市持平，六個城市下跌。新房價格上漲的城市數量較2月增加六個，創近21個月新高。

路透根據數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數比去年同期上升4.6%，漲勢延續66個月且漲幅為半年最高；比2月漲幅擴大至0.5%，創7個月高點。

國家統計局的數據顯示，主要受去年同期低基數影響，各線城市商品住宅銷售價格年增率均有所擴大。據測算，3月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別比去年同期上漲5.2%和11.4%，漲幅比2月分別擴大0.4和0.6個百分點。

但各線城市商品住宅銷售價格與2月相比，漲幅變動不大。3月4個一線城市新建商品住宅銷售價格比2月上漲0.4%，漲幅比2月回落0.1個百分點。

中原地產首席分析師張大偉指出，這說明一線城市繼續成為2021年開年房價上漲龍頭。去年12月一線城市二手房價漲幅保持在0.6%的水準，今年以來，一線城市二手房價漲幅一直在1%及以上。

一線城市 二手房

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