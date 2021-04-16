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福建對台貿易第一季年增近35%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
福建省第一季對台灣進出口增長34.9%。新華社資料照片
福建省第一季對台灣進出口增長34.9%。新華社資料照片

福州海關16日指出，福建省第1季對台灣進出口額為人民幣234億元，年增34.9%，超過全省外貿進出口34.2%的增長率。

中新網報導，今年第1季，福建省外貿進出口額為人民幣3,835.8億元，比去年同期增長34.2%。

東協、美國和歐盟為福建省前三大交易夥伴，分別進出口739.7億元、518.9億元和428億元，分別增長30.5%、59%和29.8%。此外，對台灣進出口234億元，增長34.9%。同期，與「一帶一路」沿線國家和地區進出口1,276.2億元，增長27.4%。

福州海關統計分析處處長黃明娟指出，福建省外貿進出口第1季大幅增長，不僅僅是由於去年同期受新冠肺炎疫情影響基數較低，結合歷史數據來看，第1季進出口規模已經達到歷史同期最好水準，與2019年同期相比，增速達28.5%。

目前大陸已正式核定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，成為率先批准該協定的國家。據福州海關透露，第1季福建省對其他14個RCEP成員國進出口總值為人民幣1,342.7億元，增長28.6%，占同期福建省進出口總值35%。

黃明娟認為，RCEP正式生效後，將惠及進出口企業，進一步促進福建省與其他14個RCEP成員國經貿往來。

福建 人民幣 海關

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