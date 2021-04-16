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順豐控股分拆房託 擬在港上市
路透旗下IFR報導，順豐控股分拆的順豐房地產投資信託基金，力爭最快本月內路演，擬在未來兩周爭取獲大陸證監會、港交所批准上市申請，計畫集資額3億美元，意味公司最快將於5月上市。
鳳凰網報導，順豐控股之前公布，順豐房地產投資信託基金已經向港交所提交上市申請，並由順豐創辦人王衛擔任主席。初步招股文件顯示，順豐房託組合內包括三項物業，分別是位於香港、廣東佛山及安徽蕪湖的現代物流物業。其中，香港物業位於青衣，為一個2014年竣工的15層高「坡道式」現代物流項目，並配備有自動分揀與供應鏈支持設施的分撥中心。
截至去年12月底止，上述三項物業可出租總面積約30.8萬方公尺，評估價值達約人民幣61億元，平均出租率為94.9%。
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