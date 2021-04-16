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陸首季GDP增18.3%刷新高 滬指重返3,400點
大陸首季GDP增速年升18.3%，創紀錄以來新高！激勵上證指數今（16）日收升0.8%，重返3,400點。A股成交額人民幣6,922億元。
信報財經報導，大陸國家統計局今公布，第1季GDP總值人民幣24.93兆元，年增18.3%，增速創下1992年有紀錄以來最高，但略低於市場預期的升18.5%；按季升0.6%。
總結本周，滬指累計跌0.7%，連跌兩周，累計跌1.66%。
上證指數早盤窄幅上落，最低至3,394點，跌0.14%，午後升幅擴大，升0.99%，收漲0.81%，成交金額人民幣2,959.51億元。
深成指反覆震盪，全日收漲0.3%，最高漲0.55%；最低跌0.76%，成交金額人民幣3,962.12億元。
滬深300指數，收4966點，升0.35%；創業板指數收2783點，跌0.26%。
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